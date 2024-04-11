Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие выплаты и поощрительные мероприятия планируются для военных: ответ нардепа

Какие выплаты и поощрительные мероприятия планируются для военных: ответ нардепа

ВСУ / Фото: vgolos.com.ua

Наши воины должны получать достойное вознаграждение за титанический труд.

Сейчас прописано немало норм в отношении солдат. Речь идет, в частности, о денежном вознаграждении за сбитую крылатую ракету, корабль, за вертолет, уничтоженную технику, танк и так далее.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки Вадим Ивченко в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

Скорее всего, будут работать следующие поощрительные мероприятия:

  • 100 тысяч гривен – кто отслужил один год;
  • еще 100 тысяч гривен – кто отслужил еще второй;
  • 150 тысяч на счет, как сертификат, при растаможке или покупке автомобиля;
  • 50% первого взноса при покупке квартиры в "Укрфинжилье".

"А 70 тысяч – это когда тебя не схватили на улице и не привели в ВСУ, а ты сам пришел в ТЦК, сам захотел служить, и это первый вклад твоей семьи", – резюмировал он.

Напомним, Ивченко также прокомментировал вопросы мобилизации женщин.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация