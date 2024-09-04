Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области. Значительное количество гражданского населения, которое власти РФ бросили на произвол судьбы, без средств для существования: еды, света, воды и газа – остается на подконтрольной украинским войскам территории.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

"С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям"

Военная комендатура в Курской области

Подавляющее большинство – это люди пожилого возраста и дети, поэтому ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Речь идет как о Судже, так и о других селах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ.

Военная комендатура в Курской области

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура снабжает гражданскими пищевыми продуктами и питьевой водой.

Военная комендатура в Курской области

"Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает помощи своим гражданам"

Военная комендатура в Курской области

Напомним, Украина будет содержать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

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