Какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству: ответ Стефанчука

Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал, что Рада передала Кабмину свое видение законопроекта о мобилизации, в частности, что касается ограничения конституционных прав граждан, привлечения в армию людей с инвалидностью третьей группы и приемлемости "электронного решения вопросов" учета военнообязанных.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Укринформу".

“Соответствующий законопроект отозван не просто так. Парламент Украины долгое время очень внимательно изучал этот документ, проводил дискуссии. По результатам всеобщего обсуждения, которое проходило в закрытом режиме на уровне Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был высказан ряд предложений и замечаний к этому проекту”, — сказал Стефанчук.

Впоследствии, по словам председателя ВР, эту дискуссию перенесли на уровень Согласительного совета, который также прошел в закрытом режиме. Он отметил, что во время соответствующей встречи президиум парламента и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по поводу обновления мобилизационной политики с военным руководством государства.

“Я четко понимаю, что задача военных – получать успехи на фронте, а задача политиков – формировать политические и юридические механизмы. Однако над регулированием таких важных и чувствительных процессов, как мобилизация, необходимо работать вместе. Мы услышали военных, военные услышали нас, дальше работаем над формированием правильного мобилизационного правового механизма", – подчеркнул спикер украинского парламента.

Стефанчук отметил, что Кабинет министров отозвал соответствующую законодательную инициативу, а парламент передал свои замечания.

“Основные (замечания – ред.), которые могу назвать, – это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", — рассказал председатель Верховной Рады.

Стефанчук добавил, что конкретные сроки представления доработанного документа пока не обсуждались. Но как только он будет готов, разбирательство начнется снова.

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. По их словам, вопрос принятия нового законопроекта о мобилизации займет несколько недель, а внести в Раду его должны "в ближайшее время".

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