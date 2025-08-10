Какие змеи обитают на Буковине: как их распознать и стоит ли бояться (фото)

Гадюка / © Pixabay

В Черновицкой области насчитывают пять видов змей: уж, полоз, медянка, водяной уж и гадюка. Среди них только гадюка является ядовитой, и ее укус может представлять опасность прежде всего для детей с малым весом, людей с аллергией или хроническими болезнями.

Об этом сообщил научный сотрудник отдела природы Черновицкого областного краеведческого музея Назар Смирнов в комментарии Общественному

Гадюка

Гадюка преимущественно живет в лесистых и горных местностях. Длина этой змеи не превышает 60-70 сантиметров, а на спине она имеет характерный темный ромбовидный узор. Цвет тела гадюки может варьироваться: от сероватого и коричневого до кирпичного, а в горах даже встречаются особи почти черной окраски. Когда змея скручивается в клубок и лежит на земле, четко видно темную полосу на светлом фоне.

По словам Смирнова, гадюки не агрессивны и не нападают первыми на людей. Они кусают только в случае самообороны. Симптомы укуса могут включать сильную жгучую боль, отек, покраснение и кровотечение, тошноту, головокружение, слабость и повышение температуры. В случае укуса важно немедленно обратиться к врачу.

Среди неядовитых змей Черновицкой области есть два вида ужей: обычный и водяной, а также два вида, занесенные в Красную книгу — медянка и полоз.

Медянка обыкновенная

Медянка обычно имеет длину от 60 до 75 сантиметров и окраску от серого до медно-красного. Она охотится в основном на ящериц и других змей.

Полоз

Полоз является самой длинной и редкой змеей в регионе, достигая в длину 1,5-2 метра. Его окрас варьируется от оливкового и бурого до серого и почти черного. Этот вид хорошо лазит по деревьям.

Обыкновенный уж

Обыкновенный уж обычно имеет длину более одного метра и окрашен в буро-коричневые или оливковые тона с темными пятнами на теле. На голове у него есть два желтых или оранжевых пятна. Ужи часто встречаются даже в населенных пунктах, иногда их находят в центре Черновцов и даже в подъездах домов.

Водяной уж

Водяной уж живет преимущественно вдоль реки Днестр, хорошо плавает и охотится на рыбу. Он имеет серую окраску и не имеет желтых пятен позади головы, из-за чего его иногда путают с гадюкой.

Ученый подчеркнул, что укус любого из неядовитых видов не представляет серьезной угрозы для человека. Худшее, что может случиться — это легкие царапины или небольшое кровотечение.

