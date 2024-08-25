Каких целей Украина уже достигла в Курской области: в WSJ раскрыли детали

Благодаря Курской операции ВСУ могут увеличить количество российских пленников, которых можно использовать для обмена.

Вторжение ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию РФ должно добавить мотивации удержанным украинцам.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Курская операция изменила, в частности, нарратив о том, что Украина не способна остановить военную мощь России.

Как отреагировали на Западе

Как рассказал один из американских чиновников, Украина держала подробности операции в тайне от Запада.

Вторжение в Курскую область застало США неожиданно и привело к смущению относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше. Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом», – пишет WSJ.

В Пентагоне также обеспокоены вопросом, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию.

Цели Курской операции

Американские чиновники также озвучили украинскую цель в Курске:

сломать риторику о поражении на поле боя

улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами.

увеличение количества российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"В настоящее время все три цели частично достигнуты ", — отмечает издание.

Добавим, Украина задействовала в операции около 10 тысяч военных.

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