Каких изменений следует ожидать украинцам с 1 июня 2022 года

С начала лета в Украине вступит в силу ряд законодательных инициатив, которые затронут большинство украинских граждан. Что изменится с 1 июня 2022 года, читайте в материале ТСН.ua.

Удорожание стоимости отопления

С 1 июня 2022 года компания "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить цены на газ. Повышение это – в рамках трехлетних договоров и касается предприятий тепловой коммунальной энергетики. Однако на тарифах для населения это не должно сказаться. Цена вырастет более чем в 3 раза — 29,392 тыс.грн/тыс. куб. м (с НДС). Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источник на рынке газа и проект решения.

Какие цены будут установлены согласно документу:

с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) — 24 356,38 гривны без НДС за 1 тыс. куб. м, однако с учетом услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед стоимость составит 29 391,55 гривны/тыс. куб. м по НДС;

— 24 356,38 гривны без НДС за 1 тыс. куб. м, однако с учетом услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед стоимость составит 29 391,55 гривны/тыс. куб. м по НДС; июнь 2022 года (без фиксированного объема) – 24 434,67 гривны без НДС за тыс. куб. м, а с учетом услуги на транспортировку и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед, она составит 29 485,5 гривны/тыс. куб. м по НДС;

– 24 434,67 гривны без НДС за тыс. куб. м, а с учетом услуги на транспортировку и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед, она составит 29 485,5 гривны/тыс. куб. м по НДС; с 1 июня 2022 года по 21 декабря 2022 года (с фиксированным объемом) — 13 658,42 гривны без НДС за тыс. куб. м, а если учитывать услугу на транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед, тогда стоимость будет 16 554 гривны/тыс. куб. м с НДС.

Тарифы на коммуналку (электроэнергия и вода)

Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений, так как было решено их заморозить на период действия военного положения. То есть, они останутся такими: 1,44 грн/кВт-час при размере потребления до 250 кВт-часов и 1,68 грн/кВт-час при размере потребления свыше 250 кВт-часов.

Тарифы на воду будут устанавливаться местными водоканалами. Однако они будут утверждаться НКРЭК. О каких-либо изменениях в тарифах на водоснабжение сведений не было.

Новые условия от ПриватБанка и других банков

Большинство банков с 1 июня 2022 отменяет кредитные каникулы и возвращает старые проценты по кредиткам.

В ПриватБанке решили вернуть "Оплату по частям" и некоторые другие программы, а также отменить кредитные каникулы. То есть если клиент "переступил" через льготный период, ежемесячно нужно будет вносить обязательный платеж по кредиту. Однако здесь решили стимулировать украинцев производить платежи вовремя и ввели новое правило: если платить хотя бы 5% задолженности, льготная ставка останется.

Также в ПриватБанке отметили: "Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. Иначе проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% ( для карт "Универсальная Gold") и 3,5% (для карт "Универсальная"). Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России".

В Monobank с 1 июня 2022 г. можно будет увеличить кредитный лимит. Однако если клиент захочет это сделать, придется согласиться на повышение ставки с 1,6% до 3,1%.

В Сбербанке также упразднили кредитные каникулы для физических лиц и бизнеса.

Пенсии

В первый месяц лета не изменится алгоритм начисления и получения средств. Как заявила министерша соцполитики Марина Лазебная, в Украине профинансировано 100% субсидий, пенсий, выплат на период военного положения. То есть не стоит ожидать задержки в выплате пенсий в июне 2022 года. Повышать пенсионные выплаты в начале лета не будут.

Закрытие услуг от Киевстар

С 1 июня компания Киевстар закрывает три популярных пакета услуг. В частности, речь идет о "4G 10000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ". Об этом оператор дополнительно уведомит всех клиентов с помощью смс-сообщений.

Изменения, которые коснутся украинских беженцев в ЕС

Несколько стран Евросоюза приняли решение изменить правила проезда украинских беженцев и отменить бесплатный проезд. С 1 июня 2022 г. в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии проезд на бесплатной основе будет отменен, хотя дополнительно установят сниженные цены. К примеру, в Чехии проезд любым транспортом будет стоить 7 евро.

В Польше с 1 июня 2022 украинцы смогут бесплатно ездить только на некоторых маршрутах. В частности, из польских городов Дорогуск, Хелм, Грубешев, Люблин, Загуж, Перемышль, Жешув, Ярослав.

В Германии купить билет на все виды общественного транспорта и в региональных поездах можно будет за 9 евро.