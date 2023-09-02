Каких специалистов не хватает в украинских школах: министр Лисовый озвучил проблему

В украинских школах нужно увеличить количество психологов, поскольку война оказывает негативное влияние на психологическое состояние как детей, так и учителей.

Об этом сообщил в интервью "Суспільне" министр образования и науки Оксен Лисовый.

Для того чтобы увеличить количество соответствующих специалистов в учебных заведениях, необходимо дополнительное финансирование.

По словам министра, по этому поводу ведутся дискуссии с Министерством финансов об увеличении количества ставок психологов.

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“На сегодняшний день в школах есть половина ставки – один психолог, который работает иногда на две-три школы. Один человек не успевает охватить всех детей, не говоря о том, что крайне необходимо работать с педагогами и часто помогать родителям”, – отметил Оксен Лисовый.

Поскольку бюджетных средств для финансирования работы дополнительного количества школьных психологов не хватает, одним из вариантов выхода из ситуации министр считает привлечение донорских средств.

Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил, что в этом учебном году в школьной дисциплине "Защита Украины" произойдут изменения.

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