Каких "сюрпризов" ожидать от погоды 10 декабря: прогноз синоптика

В Украину пришло потепление, но ожидаются осадки.

В Украину 10 декабря придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер восточного и юго-восточного направлений, умеренный, порой порывистый", — написала она.

Температура воздуха ожидается в течение дня в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и Донецкой области +2+5 градусов, на юге Украины +6+9, а в Крыму даже до +10+15 градусов.

В Киеве 10 декабря ожидается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой – около нуля.

Ранее синоптики сообщили о погоде на неделю. Больше об этом читайте в новости.