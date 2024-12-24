Каких "сюрпризов" ожидать от погоды на рождественские праздники: прогноз синоптиков

С 23 по 29 декабря погода в Украине ожидается неустойчивая, с переменной облачностью, туманами и дождями. Хотя дворе декабрь и скоро Новый год нужно доставать зонты и держать их наготове.

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Погода в Украине в ближайшую неделю будет определяться влиянием атмосферных фронтов и областью высокого давления с Запада.

Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины — здесь пройдут умеренные, а временами обильные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег, временами с дождем и туманом. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы.

24 декабря, дождливая погода немного сдвинется. Снег с дождем накроет все западные области, в Житомирской, Винницкой, Одесской областях возможен дождь. В других регионах – сухо. Теплее всего днем будет в Одесской и Донецкой областях, до +8 градусов. Днем "минус" возможен на западе, но не во всех регионах – только во Львовской, Волынской, Черновицкой областях и на Прикарпатье. В Киеве будет без осадков, ночью 0...+2, днем +2...+4 градуса.

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В Киеве 24 декабря без осадков, -1...+1 ночью и максимально до +3 градусов днем. В целом 24-29 декабря в столице будет преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3°C, осадков не прогнозируется. В Рождество, 25 декабря, в первой половине дня возможно прояснение.

В среду, 25 декабря, на Рождество осадки пройдут в Украине срединной полосой. Дождь заденет весь юг с Запорожской областью, кроме Крыма, а снег — все мероприятие, кроме Ровенской и Волынской областей. Теплее всего будет в Крыму, до +12, где осадки не ожидаются. На западе будет холодно, в большинстве областей будет в пределах +1…-1, как днем, так и ночью. В остальных регионах температура будет плюсовой круглосуточно.

В Украине рождественская погода будет формироваться под влиянием восточного выступления антициклона "Гюнтер". В большинстве областей ожидается спокойная погода, без существенных осадков. Исключением станут Карпаты, а также южные области, где будет ощущаться влияние атмосферных фронтов, связанных с циклоном, расположенным над югом Балканского региона, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, следующий календарный год особенный, кульминационный, поскольку все личные и социальные начинают новые транзиты – такой концентрации энергии не было уже давно. 2025 предлагает каждому знаку зодиака уникальный путь трансформации.

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