- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 2 мин
Каких водителей патрульные штрафуют чаще всего: 4 категории
Следует помнить, что каждое движение на дороге и при остановке патрульным может иметь определенные последствия. Учитывая это, важно четко контролировать и осознавать свои действия. Это поможет вам достойно отстоять свои права.
Инспектор патрульной полиции рассказал о категориях водителей, почти гарантированно привлекающих к себе лишнее внимание. Речь идет о 4 категориях.
Об этом пишет издание «Твоя МАШИНА».
Какие водители всегда привлекают к себе внимание
Импульсивные
Инспектор еще не подошел, а они выскакивают из машины и начинают разборки.
«Полицейский в таких случаях начинает искать малейший повод оформить протокол. Часто штрафуют даже по пустякам», — объясняет офицер.
Подозрительно виноваты
Такие люди преимущественно готовы признать вину и извиниться, хотя еще не слышали претензии. И это находка для недобросовестного патрульного, который попытается приписать все, что угодно.
«Когда водитель демонстрирует слабость, его шансы на объективное разбирательство снижаются», — говорит юрист по транспортному праву Игорь из Киева.
Агрессивные
Эта «каста» сразу впадает в агрессию, даже тогда, когда действительно есть нарушение. В результате, такие водители могут получить сразу несколько штрафов.
«Никто не любит, когда на него давят без оснований, поэтому инспекторы жестко реагируют», — говорит полицейский.
Суетливые
Такие водители обычно спешат и отказываются доказывать что-то — они готовы подписать что угодно, заплатить штраф и поехать дальше. С такими людьми полицейским работать проще всего.
Следовательно, независимо от того, кто ошибся — патрульный или водитель — следует сохранять спокойствие. Лишние эмоции на дороге никогда не доводят до добра. Если вы уверены, что патрульный поступил несправедливо, вы можете доказать это в суде. В случае, когда нарушение с вашей стороны, не следует обжаловать законный штраф.
