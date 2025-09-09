Каких водителей патрульные штрафуют чаще всего: 4 категории

Реклама

Инспектор патрульной полиции рассказал о категориях водителей, почти гарантированно привлекающих к себе лишнее внимание. Речь идет о 4 категориях.

Об этом пишет издание «Твоя МАШИНА».

Какие водители всегда привлекают к себе внимание

Импульсивные

Инспектор еще не подошел, а они выскакивают из машины и начинают разборки.

«Полицейский в таких случаях начинает искать малейший повод оформить протокол. Часто штрафуют даже по пустякам», — объясняет офицер.

Подозрительно виноваты

Такие люди преимущественно готовы признать вину и извиниться, хотя еще не слышали претензии. И это находка для недобросовестного патрульного, который попытается приписать все, что угодно.

«Когда водитель демонстрирует слабость, его шансы на объективное разбирательство снижаются», — говорит юрист по транспортному праву Игорь из Киева.

Агрессивные

Эта «каста» сразу впадает в агрессию, даже тогда, когда действительно есть нарушение. В результате, такие водители могут получить сразу несколько штрафов.

«Никто не любит, когда на него давят без оснований, поэтому инспекторы жестко реагируют», — говорит полицейский.

Суетливые

Такие водители обычно спешат и отказываются доказывать что-то — они готовы подписать что угодно, заплатить штраф и поехать дальше. С такими людьми полицейским работать проще всего.

Следовательно, независимо от того, кто ошибся — патрульный или водитель — следует сохранять спокойствие. Лишние эмоции на дороге никогда не доводят до добра. Если вы уверены, что патрульный поступил несправедливо, вы можете доказать это в суде. В случае, когда нарушение с вашей стороны, не следует обжаловать законный штраф.

Ранее автомеханик рассказал, какие подержанные автомобили не стоит покупать в 2025 году. Он очертил список из пяти моделей.

Общеизвестно, что привлекательный дизайн не всегда сочетается с комфортом в езде и дешевизной в обслуживании. Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд назвал пять автомобилей, которые он никогда бы не купил в 2025 году. Главная причина — их склонность к неисправностям, а потом дорогой ремонт.

Это:

1. Chrysler 200

2. Nissan Altima (2013–2020)

3. Jeep Renegade

4. Range Rover Evoque

5. Chevrolet Spark