Каким будет декабрь в Украине: синоптики сделали прогноз погоды на месяц

Синоптики Украинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на декабрь.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Краткая климатическая характеристика декабря

Средняя месячная температура воздуха составляет 1 – 5° мороза, в южных областях и Закарпатье местами 0 – 2° тепла, в Крыму до 6° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22,2 – 34,2° мороза, в большинстве восточных, Львовской и Ивано-Франковской областях местами 34,5 – 37,9°, на юге страны местами 10,4 – 24,4° мороза; абсолютный максимум — 9,7 – 20,2° тепла, в Крыму до 25,4°.

Среднее месячное количество осадков составляет 30 — 66 мм, в Закарпатье, в Карпатах и в Крыму местами 76 – 139 мм.

Метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону снижения — в основном в первой (на юге страны — во второй) декаде декабря, на северо-востоке страны и в Карпатах — в конце ноября.

В большинстве областей появляется снежный покров, на юге страны устанавливается не раз в год.

В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей — туман и гололед.

Прогноз средней месячной температуры воздуха и осадков

Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм, в горных районах местами 88-105 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

