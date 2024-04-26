Каким будет курс доллара в ближайшее время: финансовый эксперт ответил, за сколько будем покупать валюту

В ближайшее время в Украине курс доллара не будет расти, в том числе до 50 грн и выше. Однако Нацбанк Украины будет пытаться медленно привести гривну до 40-41 грн за доллар, что обусловлено экономическими факторами. А нынешние курсовые колебания в действительности не превышают 1%.

Об этом рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью OBOZ.UA.

Сергей Фурса дал комментарий по прогнозу Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн за доллар. По словам Фурсы, столь долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны. Он также добавил, что в ближайшее время курс 50 грн за доллар "не просматривается совсем".

Прогнозировать долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может случиться что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года – это смешно», – отметил специалист.

В то же время он отметил, что курс доллар-гривна действительно двигается уже несколько месяцев. Стоимость гривни колеблется постоянно, и Нацбанк пытается приучить население, что курс не фиксирован, и его колебания – это нормальная ситуация. Он отметил, что все события с курсом, все происходящее на межбанковском рынке – это все абсолютно под контролем НБУ.

"Надо понимать, что к концу войны курс – контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется. И сейчас Национальный банк выполняет две задачи: во-первых, пытается приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, что де-факто менее 1%; во-вторых, постепенно приводит курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн за доллар", – пояснил Фурса.

Более того, стабильности гривни сейчас не грозила бы даже дополнительная эмиссия, то есть запускание печатного станка. Хотя это вряд ли произойдет в ближайшее время, ведь Минфин закрыл этот вопрос на год.

"Мы полностью профинансировали тот дефицит бюджета, который у нас был. По плану мы должны были привлечь на внешних рынках 37 млрд долл. И сейчас это все расписано, то есть все привлечено. До конца года у нас гарантирована макрофинансовая стабильность, что, собственно, положительная новостью и, опять же, будет обеспечивать умеренный экономический рост, который мы имеем, и умеренную инфляцию", – пояснил Фурса.

Напомним, НБУ готовит отмену ряда валютных ограничений по выплатам по дивидендам бизнеса и импорту услуг.

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