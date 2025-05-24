Каким будет курс доллара в Украине до конца мая: банкир дал прогноз

Курсы валют. / © pixabay.com

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В последнюю неделю мая основные курсовые колебания будут проходить в прежних пределах. Официальный курс валют будет колебаться в диапазоне 41,6-41,8 грн/ доллар .

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

"Общие обстоятельства рынка не изменятся: на формирование курсов будет влиять прежде всего соотношение спроса и предложения в сочетании с действиями НБУ, который валютными интервенциями сможет удержать равновесие, а значит обезопасить рынок от стремительных курсовых изменений", - сказал он.

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По его словам, важным в течение недели также следует считать сохранение характерных для режима "управляемой гибкости" признаков. В частности, сохранение на прежнем уровне соотношения курса доллара к евро. Ожидается, что за 1 евро будут давать 1,10-1,15 доллара;

"То есть все весомые признаки, по которым можно отслеживать температуру рынка, будут благоприятными и прогнозируемыми: рынок находится на уровне, когда ему не угрожают немотивированные, неожиданные потрясения", - считает банкир.

Эксперт отмечает, что на валютном рынке ожидается еще одна относительно спокойная неделя. По крайней мере, пока отсутствуют никакие причины, которые могли бы повредить этому, отмечает Лесовой.

Как сообщалось, в настоящее время курс валют в Украине пока относительно стабилен. Главной новостью на прошлой неделе на валютном рынке стало заметное удешевление евро – его кросс-курс к доллару снизился почти на 1% или в среднем на 40 копеек.

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Между тем, аналитики инвесткомпании ICU спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 25 Валютные качели: покупать доллары или евро?