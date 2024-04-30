Каким будет курс гривны во второй половине 2024 года: прогноз

Курс гривны в Украине контролируемый. Возможно, на второе полугодие Нацбанк выведет курс в диапазоне 40-41 гривны за доллар.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

"Все, что происходит с гривной, происходит по желанию Национального банка. Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, видимо, на второе полугодие выведет гривну куда-нибудь в диапазон 40-41 и будет держать там... Никто не будет уже приспускать до 39. В принципе, если мы посмотрим, доллар в этом году укрепился против всех основных валют, против евро, в том числе”, — подчеркнул Сергей Фурса.

По его словам, нелогично будет, чтобы гривна укрепилась против евро.

“Поэтому определенное ослабление гривны вполне логично. Этого хочет Минфин, потому что в бюджете курс предусмотрен, этого хочет МВФ. Поэтому Нацбанк очень плавно отводит гривну в этот диапазон”, — подчеркнул банкир.

Напомним, что среднее значение курса доллара 2024-го составит 40,33 грн.

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