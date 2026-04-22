Каким будет лето 2026 года: синоптики удивили прогнозом погоды

Предстоящий летний сезон 2026 года в Украине будет отмечаться отсутствием длительной жары и дождя. Показатели температуры могут превышать норму на 1-2 градуса, однако ожидается, что лето будет похоже на прошлогоднее.

Об этом сообщили эксперты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова и Вера Балабух в комментарии для LB.ua.

Погода летом 2026 года — чего ожидать

Профессор Вазира Мартазинова отметила, что наблюдавшейся несколько лет назад устойчивой жары этим летом не предвидится. По ее словам, жаркими будут лишь отдельные дни, а сезон будет характеризироваться значительным количеством осадков.

«Устойчивых жарких процессов, которые наблюдали еще два года назад в июле-августе, я не ожидаю. В прошлом году дождей уже было больше, чем в 2024, и в этом году тоже рассчитываем, что их будет немало. Ибо исключительные атмосферные процессы продолжаются уже полтора года и пока не заканчиваются», — спрогнозировала Мартазинова.

Кандидат географических наук Вера Балабух добавила, что по данным ведущих мировых метеорологических центров, средняя температура сезона вероятно будет на 1-2 градуса выше нормы. Наибольшие температурные аномалии и возможный дефицит осадков ожидаются в северо-восточных областях Украины. В других регионах количество дождей должно соответствовать климатической норме.

Будут ли аномалии и температурные рекорды?

Вера Балабух подчеркнула, что расчеты по превышению нормы на 1-2 градуса умеренные и часто оказываются заниженными. Она также пояснила, что даже прогнозы с низкой вероятностью могут сбываться, приведя пример зимы 2025-2026 годов, когда в северных регионах сработал сценарий сильных морозов, несмотря на ожидания тепла.

«Но такую аномалию (+1-2 градуса) дают практически каждый год, а на самом деле она может быть значительно выше. Это умеренный расчет, зачастую очень заниженный», — отметила эксперт.

Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы обновляются в начале каждого месяца в соответствии со свежей информацией мировых центров. Поэтому данные, полученные в апреле или мае, могут быть существенно скорректированы ближе к началу лета.

