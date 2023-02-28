Каким будет март для оккупантов в Украине: эксперт дал прогноз и рассказал о рекордных потерях РФ

Если бы февраль не был самый короткий месяцем, он стал бы рекордным для оккупантов по количеству их потерь на фронте.

Март должен продемонстрировать рекордные потери РФ на войне в Украине.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", – написал он.

По его словам, потери техники российских войск демонстрируют как дефицитность, так и относительную компенсированность.

"Например, потери танков и артиллерии компенсируются поставками в зону боевого действия в предельных значениях. То есть ровно столько, сколько ВСУ уничтожает сейчас, оккупационные войска в течение месяца могут компенсировать. Хотя это не отменяет проблем с наличием доставочного боекомплекта к ним", — сказал Коваленко.

По его словам, процесс компенсации потерь средней и легкобронированной техники тормозится, в частности, из-за "многолетней деградации технических и технологических процессов в военно-промышленном комплексе РФ, не способном удовлетворять потребности армии в условиях полномасштабной войны".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года ВСУ уничтожили 149 240 солдат армии РФ. За сутки ликвидировали еще 550 российских военных.

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