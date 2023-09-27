Каким будет октябрь 2023 года в Украине — прогноз метеоролога

В этом году второй месяц осени порадует теплом, но будет дождливо обильно.
Среднемесячная температура воздуха в октябре 2023 составит 8°С. Это более высокий показатель при температуре 2022-го. Поэтому погода этого месяца будет более мягкой.
Об этом рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова в прессцентре "Укринформа".
По ее словам, в этом году температура воздуха будет выше, чем в прошлом. В частности, на западе Украины потеплеет на 2-4°С выше нормы, а это – 12-13°С. На остальной территории страны еще лучше – около 12-15°С.
Осадки в октябре: где будет дождь больше всего
Вазира Мартазинова также сообщила, что будет дождь обильно почти по всей Украине, а больше всего в 10 областях:
- Черниговской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Ровенской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Черновицкой
По прогнозам, осадки там составят 120-150% от месячной нормы (40-50 мм).
В то же время, засушливыми будут Сумщина, Полтавщина и Днепровщина.
Эксперт заметила, что ноябрь в целом также будет теплее, чем в прошлом году. По ее словам, в середине ноября можно ожидать первый быстро растаявший снег.
Напомним, 28 сентября, в Украине будет сухо и тепло, однако нас ожидает сильный ветер, сообщили в Укргидрометцентре.
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