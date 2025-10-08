Каким будет октябрь в Украине: экстрасенс дал тревожный прогноз

Каким будет октябрь в Украине / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, каким будет октябрь 2025 года в Украине.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, начало октября может быть жестоким и опасным. Украинцев может ожидать какая-то безысходная ситуация и проблемы со здоровьем. В то же время нас ждут глобальные изменения.

«Карта комнаты, карта закрытого пространства падает. Какое-то безысходное пространство. Карта врача — проблемы по здоровью. Эта карта может говорить о том, что снова сезонные заболевания будут заходить. Карта кладбища — вдовец. Плохая карта. Это всегда угроза жизни очень высокого уровня. Надеюсь, что ошибаюсь, но, похоже, начало октября будет очень жестоким и опасным. Карта Ерофанта — священник. Не забывайте молиться, просить защиту у высших сил. Это карта трансформации, карта каких-то глобальных изменений. В лучшую сторону, дай Бог, чтобы это было», — объясняет экстрасенс.

В середине октября, возможно, Украину ждут новые соглашения со странами Европы или США:

«Карта любимого — активизация мужской энергетики. Карта высокомерия — карта лжи и обмана. Снизу — вселенная, какие-то новые дороги, новые места, перемены очень велики. Это хорошая карта. Возможно, дипломатия».

В конце октября, по словам Завидовского, украинцы могут оказаться под давлением российской пропаганды.

«Карта женщины-матери с ребенком на руках. Карта лжи — проверяйте всю информацию. В конце октября может быть много пропаганды. Может быть много несправедливой и ложной информации. Карта траура — опасная карта. Карта любви — двойка кубков, союза и объединения», — объясняет экстрасенс.

Он заключает, что в течение всего октября карты, к сожалению, не показывают ярко выраженного позитива, поэтому месяц будет непростым.

«Есть и карта траура, печаль, и врач, есть карта истощения, проблемы по здоровью, есть карта печали, кладбища. Так что я бы сказал, что октябрь будет непростым. Непростым и нелегким. Нам единственное, что остается, это, как двойка кубков, объединяться и держаться для того, чтобы выжить и жить», — говорит Завидовский.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.