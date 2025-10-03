Каким будет октябрь в Украине: народный метеоролог с Волыни дал интересный прогноз

Народный метеоролог прогнозирует в октябре два бабьих лета / © УНІАН

Реклама

Владимир Деркач из Камня-Каширского на Волыни наблюдает за природными явлениями от Рождества до Крещенского Сочельника (с 25 декабря по 5 января), народный метеоролог прогнозирует, какой будет синоптическая ситуация на весь год.

Каким же волынский «мольфар» увидел нынешний октябрь еще с первых дней января-2025, об этом пишет издание «Волынь».

Первая декада октября продолжит тенденцию потепления, которая ожидается в конце сентября. В отдельные дни будет достаточно тепло, и я бы назвал этот период первым «бабьим летом», хотя он будет довольно непродолжительным. Уже с середины этой десятидневки в Украину поступят западные ветры, которые принесут влагу и понижение температуры воздуха», — сказал он.

Реклама

Вторая декада октября, по словам Деркача, уже с самого начала не будет радовать украинцев хорошей погодой. Вероятность дождей будет достаточно высокой, хотя осадки обещают быть кратковременными. Температура воздуха также снизится. Впрочем, уже в конце этого периода тепло снова постепенно вернется, а осадки пройдут.

Третья декада октября, по прогнозу народного метеоролога, принесет повышение температуры. В начале пару дней будет достаточно ветрено (1-2 дня), а дальше погода снова станет комфортной, будет практически без осадков. Это уже будет второе «бабье лето» за эту осень, которое ожидается в середине третьей декады октября.

Прогноз погоды на 2 октября от Волынского областного гидрометеоцентра:

Луцк

Реклама

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 ° С тепла, на поверхности грунта заморозки 0 — -2 ° С, днем — 8-10 ° С тепла.

Область

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6 ° С тепла, на поверхности грунта заморозки 0 — -3 °, днем — 6-11 ° С тепла.

Напомним, ранее Деркач пообещал в Украине три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.