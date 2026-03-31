Каким будет первый день апреля в Украине: прогноз синоптика

Во вторник, 1 апреля, погода будет преимущественно влажная и неустойчивая. На большей части территории Украины ожидаются дожди с умеренными температурами воздуха в течение дня.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Во многих регионах Украины первый день апреля пройдет с периодическими дождями. Фиксировать разные температурные показатели в зависимости от области.

«Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12+17 градусов. И только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов, в Карпатах еще ниже несколько градусов», — пишет Диденко.

Погода в Киеве

В столице 31 марта синоптики прогнозируют дождливую и относительно теплую погоду с дневными температурами воздуха до примерно +15 °C.

«На Вербное воскресенье ожидается теплая погода, а дожди возможны только в южной части», — добавляет синоптикиня.

Напомним, атмосферные фронты несут в Украину погоду с периодическими осадками, особенно ощутимыми в конце марта. Синоптики отмечают, что дожди нужны после засушливого начала весны. По прогнозам сильного похолодания пока не предвидится, температура воздуха будет оставаться умеренной. Самые низкие показатели ожидаются на западе страны. В других регионах осадки и облачность сохранятся на протяжении всей недели.