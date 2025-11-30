Каким будет первый день декабря: масштабный антициклон принес в Украину густые туманы

Зима в Украине начнется густыми туманами / © Pixabay

Реклама

В начале декабря погодные условия в центральной части Украины будут диктовать мощный атмосферный «игрок». Синоптическую ситуацию в регионе полностью взял под контроль масштабный восточный антициклон. Эта «империя» высокого атмосферного давления создала своеобразный щит, не пускающий к нам непогоду.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Аномальное тепло и «блокировка» дождей

По словам синоптика, антициклон фактически заблокировал циклонические вихри над севером, западом и югом Европы. Благодаря такому устойчивому расположению барических систем над регионом установились южные воздушные потоки.

Реклама

Конкретно они сохраняют температурную аномалию тепла. Однако есть и оборотная сторона медали — такая погода провоцирует образование густых туманов. Поэтому осень 2025 финиширует в основном с однообразной и облачной погодой.

Существенных изменений в перспективе не предвидится. Температурный фон будет оставаться высоким для этого времени года: ночью ожидается 2-7° тепла, а днем воздух прогреется до 4-9° тепла. Лишь иногда атмосферные фронты будут приносить небольшие дожди.

Желтый уровень опасности: предупреждение для водителей

Главной угрозой в ближайшие дни станут густые осенние туманы. Они делают дорожное покрытие мокрым и скользким, а также критично снижают дальность осмотра.

На 1 декабря по Черкасской области и городу Черкассы объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях (I уровень опасности, желтый). Синоптики прогнозируют туман с видимостью 200-500 метров.

Реклама

Виталий Постригань призывает участников дорожного движения быть максимально осторожными.

«В условиях короткого светового дня и уменьшения высоты солнца нужно быть особенно внимательными не только для водителей, но и для пешеходов», — отмечает синоптик.

Эксперт советует пешеходам позаботиться о своей видимости. Светоотражающие элементы (фликеры) на одежде, рюкзаке или сумке делают человека заметным издалека. Эта маленькая деталь в туманную погоду или в сумерках может спасти жизнь.

Напомним, конец осени и начало зимы в Украине отличатся небывалым теплом. Синоптик предупредил о температурной аномалии в начале зимы.