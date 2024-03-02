Каким будет первый месяц весны – синоптик дал прогноз на март

Синоптик рассказал, какой будет погода в марте.
Март порадует жителей Украины спокойной, теплой и преимущественно солнечной погодой. Так, в первые дни марта в Украине ожидается юго-восточный перенос воздушных масс под влиянием западной периферии крупного и малоподвижного азиатского антициклона. Ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет область высокого давления с севера из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии.
Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.
Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3 -7 ° С, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается понижение температуры до -2...-8°С, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно резвым.
А уже во второй декаде марта состоится перестройка атмосферных процессов. Вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.
После 18-20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей еще больше увеличится, особенно в западных северных и центральных областях Украины. В отдельные дни возможны ночные заморозки местами до -1…-7 °С (кроме южной части).
Таким образом, среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 °С и будет колебаться в пределах +1…+6 °С, в Одесской и местами западных областях +7…+8 °С; в Карпатах около 0 °С.
Вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда Украину будут чаще посещать циклоны и атмосферные фронты и суммарно через месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15 – 30%.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в Украине 2 марта – ночью будет мороз, а днем – до +15°.
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