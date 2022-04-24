Каким будет последний месяц этой весны: прогноз погоды на май-2022

Начало мая в Украине будет теплым.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1-2 мая в южной части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории будет без осадков. Температура ночью ночью 7-13°, днем 16-21°.

В Киеве начало последнего месяца этой весны будет сухим и теплым. Температура ночью ночью 9-12°, днем 15-19°.

Следует отметить, что народный синоптик Владимир Деркач изданию "Телеграф" сообщил, что в мае в Украину волнами будет заходить дождливая погода и с перерывами в один-два или три дня. Также синоптик предупредил о небольшом похолодании во второй декаде месяца – 11-20 мая. В целом, по его прогнозу, погода в мае будет приятной.

В то же время доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

Читайте также: