Каким мог быть герб Украины: историк раскрыл малоизвестный факт о трезубце

Герб Украины

Государственный герб Украины – трезубец – мог выглядеть совсем другим.

Об этой малоизвестной исторической детали рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов, передает Главред.

Алферов объяснил, что нынешняя форма герба происходит от серебряника Владимира Великого IV типа. Эта монета стала каноническим источником для государственного символа.

"Привычная нам форма трезубца имеет свое происхождение от серебряника Владимира Великого IV типа. На других типах его монет мы видим четыре десятка разновидностей княжеских знаков, но именно этот вариант стал основой герба", – рассказал историк.

Как мог выглядеть альтернативный трезубец

По словам Алферова, история могла сложиться по-другому. Если бы археологи не нашли серебряные князя, то изображение трезубца известно было бы благодаря архитектурным памятникам. В частности, символ Владимира Великого сохранился на строительном материале из Десятинной церкви в Киеве.

"Представьте, друзья, что мы никогда не нашли бы серебряников Владимира Великого. В таком случае мы знали бы его княжеский знак благодаря другому предмету. Это кирпич из Десятинной церкви, который построил Владимир, и на ней есть другой вариант трезубца, еще до того, как он начал чеканить монеты", - пояснил историк.

"Другой" герб Украины

Альтернативный трезубец. / © скрин с видео

Таким образом, если бы основой для герба стало архитектурное наследие, а не монеты, государственный символ Украины мог выглядеть совсем иначе.

"Если бы не было серебряников, мы бы использовали знак Владимира Великого из его кирпича. И тогда государственный трезубец выглядел бы именно так", - подытожил Алферов.