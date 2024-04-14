Каким областям грозит отключение света по 6 часов: эксперт сделал неутешительный прогноз

В Украине без электроэнергии могут остаться 4 области, в случае если не будут сделаны дополнительные пересечения через Днепр.

Об этом рассказал глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по энергетике Андрей Закревский в эфире Эспрессо.

" У нас из маневрового поколения осталось буквально 12% от того, что было еще месяц назад, то есть есть только базовая электрогенерация, это атомные электростанции. В следующем году у нас есть 12 областей Украины, в которых гарантированно будут отключения электроэнергии более 6 часов в сутки", – говорится в сообщении.

Среди областей в которых будут отключения – Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская.

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"Если мы не сделаем дополнительные пересечения через Днепр, то будут 4 области совсем без электроэнергии ", — заметил эксперт по энергетике.

Также, по его словам, после вражеских ударов были восстановлены два единственных трансформаторных узла, которые находятся на юге страны.

"Конечно, по этим узлам ударят. Я сказал, что в Николаевской, Херсонской и Одесской областях не будет света зимой, потому что мы там не рассредоточили эти узлы. Сразу могу сказать, что враг 100% ударит по ним, а еще будет бить по пересечениях, которые будут идти через Киев и дальше через Днепр", — добавил Андрей Закревский.

Отметим, что агрессорка Россия весной возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

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