Каким образом Украина может одномоментно вернуть все территории, оккупированные РФ: ответ политолога

Фронт / © ТСН.ua

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Сегодня Украина не контролирует более 20% своей территории. Одномоментно получить обратно все захватившие РФ земли можно только в случае ее капитуляции.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал Евгений Магда, кандидат политических наук.

Он призывает говорить честно и объективно. Магда считает, что заявления Павла же реалистичны.

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«Я не первый год слежу за заявлениями Петра Павела и скажу, что он делает заявления чрезвычайно реалистичными. Как бывший военный, как руководитель военного комитета НАТО, как, собственно, генерал чешской армии», — говорит Магда.

Пока официальной реакции МИДа нет. Кроме того, Павел сделал это заявление BBC месяц назад, а разогнали информацию только сейчас. Это связано с определенным «затишьем» в инфополе, поэтому СМИ нужно было использовать что-то наиболее актуальное и важное.

«Поэтому сенсации и скандала нет. Дальнейшие действия зависят от нас. Думаю, что мы должны соответствующим образом работать», — заключил Магда.

Напомним, президент Чехии Петр Павел сделал неоднозначное заявление об оккупации частей Украины . По его словам, оккупация агрессорской Россией части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства. Поэтому со стороны Запада несправедливо было бы давить на Киев, чтобы он немедленно уволил все временно захваченные РФ регионы.

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«Пока Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», – заявил чешский лидер.