Каким политикам больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

У украинцев поинтересовались, кому из политических деятелей они доверяют. По результатам опроса представили рейтинг.

Опрос провел КМИС.

Каков уровень доверия к конкретным политикам

Самый высокий уровень доверия украинцы демонстрируют главнокомандующему Владимиру Зеленскому. Второе место занял общественный и политический деятель Сергей Притула. Третье место – за мэром Киева Виталию Кличко.

Среди других политических деятелей, которым также доверяют граждане Украины, в частности Андрей Ермак, Петр Порошенко, Дмитрий Разумков, Алексей Арестович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Уровень доверия украинцев к политикам / Фото: КМИС

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, оптимизм украинцев становится более "сдержанным", поэтому мы и видим снижение доли тех, кто считает правильным направление развития страны. Впрочем, учитывая сверхсложный этот год и высокую неопределенность относительно будущего, то, что большинство считают направление дел правильным, достаточно хорошим для общества показателем.

"В то же время доверие общественности к отдельным политикам действительно является хорошим поводом для них еще раз почувствовать настроения украинцев и тщательно обдумать свое будущее. Можно спорить о (не)обоснованности доверия или недоверия определенному политику, но если мы фиксируем стабильно высокое недоверие и запрос общества на новых лидеров" (только на этот раз более компетентных, более прозрачных и подотчетных), не стоит ожидать резкой смены, то есть что украинцы резко начнут доверять", – говорит он.

При этом он добавил, что "объединение вокруг флага" и рост доверия к Владимиру Зеленскому – уникальный случай.

"Возможно, таким политикам следует трансформировать свою деятельность в другие общественно полезные направления – продвигать Украину за границей, стимулировать украинскую экономику, заниматься визионерством, поддерживать развитие молодежных лидерских инициатив и т.д.", – подытожил Грушецкий.

Ранее стало известно, что украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 96% и 88% соответственно.

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