Какими альтернативными источниками света можно запастись: устройства, работающие без электричества

На случай отключений электроэнергии, какими альтернативными источниками освещения можно воспользоваться в квартире — читайте в материале ТСН.ua

Существующие средства освещения без электричества

Свечи

Рынок предлагает большое количество видов свечей разной ценовой категории. Важнейшая характеристика свечи – это время ее горения. Лучшими считаются восковые свечи, немного хуже, но тоже неплохие – стеариновые. Парафиновые свечи дешевы, однако сгорают они очень быстро, в то время как восковые и стеариновые горят дольше, но и стоят дороже.

Как изготовить горящую свечу около 12 часов читайте здесь

Этот простой и доступный способ освещения имеет и свои минусы. Во-первых, свечи очень пожароопасны, ведь используют открытый огонь для освещения, во-вторых, открытое пламя быстро выжигает кислород в помещении, поэтому при зажигании большого количества свечей вам быстро станет жарко и душно.

Гирлянды, свечи и другие осветительные устройства на батарейках

При выборе таких устройств главное на что обратить внимание – это тип батареек. Лучше отдать предпочтение моделям, рассчитанным на АА и ААА — это самые распространенные и дешевые батареи, другие батарейки обычно менее доступны.

Масляная лампа

Масляной лампой называют всевозможные светильники, работающие на основе сгорания масла. Наши предки называли такой светильник "каганцем" и использовать для сгорания лой — топленый жир рогатого скота. Принцип действия масляной лампы схож с принципом действия керосиновой лампы. Сделать ее довольно легко – в емкость заливается масло, туда опускается фитиль -- веревку из растительных или искусственных волокон, которая пропитывается маслом. Второй конец фитиля, закрепленный над маслом, поджигается, и масло, поднимаясь по фитилю, горит.

Это средство освещения тоже считается пожароопасным, особенно если на такую лампу нет плафона, защищающего от открытого пламени.

Стоимость масляных ламп от какой-то сотни гривны может достигать нескольких тысяч, если лампа из бронзы или латуни, является декоративной или древней

Масляная лампа

Светодиодные лампы на аккумуляторах или солнечных батареях

Твердотелые светодиоды (LED) – это тип освещения, в котором в качестве источника освещения используются полупроводниковые светодиоды, органические светодиоды или полимерные светодиоды, а не электрические нити, плазма или газ. Благодаря низкому энергопотреблению, светодиоды используются в светильниках, прожекторах, лампах, декоративной светотехнике, а абсолютное большинство современных ручных фонариков используют именно этот тип осветительных элементов.

Лампы на светодиодах – это более безопасный тип освещения.

В условиях отсутствия энергопотребления, конечно, нужно ориентироваться на светильники со светодиодами на аккумуляторах и солнечных батареях.

В светильнике на солнечной батарее последняя служит аккумулятором, накапливающим солнечную энергию днем и отдающим ее ночью в виде электрического тока. К тому же тока от солнечной батареи хватает на зарядку смартфонов, смарт-часов и других девайсов. Для того чтобы получить автономный источник света на солнечной батарее, вам понадобятся: LED-лампа со встроенным аккумулятором и разъемом USB, USB-кабель и солнечная батарея с креплением.

LED-лампы со встроенными аккумуляторами выглядят как обычные лампочки, но в их корпусе расположен литий-ионный аккумулятор. Такие лампы совсем не греются, а их заряду хватает до 5 часов работы. Чтобы такая лампа работала без электричества в условиях веерных отключений, нужно заранее включить люстру или светильник с такой лампочкой. Она насытится энергией, и когда подача электричества исчезнет, благодаря накопленной энергии будет продолжать светить.

Стоимость лампы на солнечной батарее от 100 до 700 грн., LED-лампочка со встроенным аккумулятором стоит от 200 до 500 грн.

LED-лампы со встроенными аккумуляторами

Туристические фонари с автономным питанием

На случай отключения света пригодятся разнообразные туристические фонари, как фонари-лампы, фонари для кемпинга, ручные фонари с солнечной батареей, динамо-фонари, налобные фонарики.

Большинство туристических фонариков могут работать как отаккумуляторов, так и от батареек в обычном формате АА или ААА, есть фонари на солнечных батареях.

Обычно заряда ручного фонарика на аккумуляторе хватает на 2 часа работы на полной мощности. Заряда фонаря на солнечной батарее хватит для работы в течение 6 часов.

У динамо-фонарей есть ручка, вращая которую вы заряжаете встроенный аккумулятор.

Некоторые туристические фонари на встроенных аккумуляторах имеют разъемы USB и способны работать в режиме павербанка для зарядки ваших гаджетов.

В среднем можно ориентироваться на следующие цены на автономные светильники:

карманный туристический фонарик: от 200 грн,

ручной динамо-фонарик: от 200 грн,

налобный фонарик: от 400 грн,

кемпинговый фонарь: от 450 до 1000 грн,

ручной туристический фонарь: от 600 грн,

переносной аккумуляторный фонарь: от 800 грн,

кемпинговый динамо-фонарь: от 2500 грн.

Кемпинговый фонарь

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