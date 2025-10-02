Какими будут главные вызовы для Украины после войны: военный объяснил

Реклама

Украина столкнется с рядом вызовов после войны. В частности, речь идет о вопросах безопасности, единства и восстановления.

Об этом в интервью YouTube-каналу «МЕЖА» сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Безопасность будет одной из главных проблем для Украины в случае окончания войны, ведь Россия не исчезнет и постоянно будет представлять угрозу.

«Вопрос безопасности он всегда был, есть и будет. Как я и говорил, у нас есть опасный сосед справа. Мы находимся на пересечении цивилизаций, и всегда нужно будет думать о блоке безопасности. Это самое важное, что есть. Надо понимать, что мы не остров среди океана», — сказал командир.

Более того, Украина может столкнуться с проблемой единства населения.

«Военные будут задавать вопросы гражданским, почему они не воевали, а гражданские будут задавать вопросы военным, почему, почему они вдруг задают вопрос гражданским. Причем враг будет все это тоже использовать для того, чтобы внутренние противоречия в Украине только росли», — отметил он.

Кухарчук убежден, что именно от единства зависит вопрос победы в войне и последующего восстановления страны.

«Украина, имея такую обширную территорию в центре Европы, будет иметь большое количество носителей разных мнений. Информационное влияние эти мысли обостряют и поляризуются. Я думаю, что у нас главный вопрос сейчас с этим справиться. Если с этим справимся, то со всем остальным тоже справимся», — сказал Кухарчук.

Ранее в МИДе Украины сказали, что война должна закончиться уже до конца года.

«Украинская стойкость не является причиной нескончаемой войны. Мы хотим завершить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Я буду очень осторожен. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в надлежащем измерении или направлении. Это важно», — сказал Сибига.