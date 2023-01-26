Какими будут ограничения электроснабжения в Киеве и Днепропетровщине завтра: ответ YASNO

По словам гендиректора YASNO, Днепропетровская область сейчас находится в сложном положении с электроснабжением.

В YASNO сообщили, какие ограничения электроснабжения будут действовать в пятницу, 27 января.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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По его словам, после сегодняшнего обстрела есть разрушение энергетической инфраструктуры как минимум на Киевщине и Днепропетровщине.

Однако энергетики возобновили электроснабжение. Поэтому после обеда удалось вернуться к стабилизационным графикам в Киеве и Днепропетровской области.

"На завтра есть ограничения для Киева 991 МВт днем и 663 ночью. Для Днепра и области ограничения составят 1200 МВт днем и 1208 ночью", – сказал Коваленко. Примечательно, что ориентировочное потребление для Днепропетровской области – 2200 МВт.

Напомним, что в результате ракетного удара и атаки дронами 26 января в Киеве и двух областях продолжались экстренные отключения света. В Киевской области оккупанты попали в энергетический объект и повредили многие гражданские объекты.

Также сообщалось, что в Украине из-за похолодания снова увеличивается потребление электроэнергии.

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