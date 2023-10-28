Какими будут особенности ударов РФ зимой — прогноз эксперта

Российские атаки на инфраструктуру городов Украины не будут происходить часто, но в те моменты, когда принесут больше вреда.

Недостаточное количество ракет заставит государство-агрессор применять комбинированные удары в наиболее критические моменты.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, перед началом полномасштабного вторжения в РФ было в запасе тысячи ракет, а теперь их счет идет на сотни.

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"Они делают ставку на баллистику. Баллистики у них немного, а мы не можем от нее активно защищаться. Поэтому россияне сейчас, на мой взгляд, будут стараться наносить массированные удары в критические моменты... Они поняли, что крылатые ракеты в своем большинстве сбиваются... Поэтому они будут максимально применять комбинированные удары: "шахеды", чуть-чуть крылатых ракет и баллистика”, — предположил эксперт.

Валерий Романенко считает, что нужно серьезно готовиться к ударам, когда будет холодная погода.

"У россиян не будет возможности так часто совершать ракетные удары... Они не будут успевать производить ракеты... Удары не будут такими частыми, но они будут выбирать такие моменты, когда они могут нанести наибольший вред", — считает эксперт.

Напомним, в последнее время российская оккупационная армия не применяет массированные ракетные удары по Украине, что может свидетельствовать о накоплении ракетного вооружения государством-агрессором для атаки на энергетическую инфраструктуру.

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