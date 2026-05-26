Отключение света

Летом графики почасовых отключений электроэнергии для населения могут колебаться от редких коротких отключений до восьмичасовых в сутки.

Такую оценку дал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

При оптимистическом сценарии благоприятные погодные условия с минимальным количеством экстремальных температур свыше +30°C и низкая интенсивность обстрелов важных энергообъектов.

«При среднем потреблении примерно 12 ГВт дефицит не будет превышать 1 ГВт в вечерние пики, которые будут покрываться импортом и незначительными ограничениями промышленности. Графики почасовых отключений (ГБО) для населения могут применяться редко и не более двух часов в сутки», — написал Омельченко.

При пессимистическом сценарии — жаркое лето и высокая интенсивность ударов по ключевой энергетической инфраструктуре.

В таком случае дефицит мощности может достигать в отдельные дни до 4 ГВт. Соответственно графики отключений будут действовать до восьми часов в день.

«Самые уязвимые регионы: все прифронтовые, Одесская область и город Киев, где ГПО и ГАО могут быть длиннее, чем в среднем по стране», — подчеркнул эксперт.

Омельченко также представил базовый сценарий: жаркое лето и низкую интенсивность воздушных атак на энергетику.

«В отдельные дни потребление растет до 14 ГВт в связи с повышением потребления приборами охлаждения воздуха. Дефицит может достигать 2-2,5 ГВт. ГПО применяются два-четыре часа в сутки в период экстремально высоких температур», — отметил он.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом в Украине возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 6–8 часов в сутки в случае жары свыше +30 градусов.

По его словам, из-за повреждений энергетической инфраструктуры и высокой нагрузки на систему в пиковые часы энергосистема может не справиться с потреблением даже с учетом импорта электроэнергии.

Однако председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что у Украины есть шансы пройти летний период без отключений электроэнергии, однако только при отсутствии новых массированных обстрелов. Главной проблемой остаются поврежденные энергоблоки на тепловых и гидроэлектростанциях.

