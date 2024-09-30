Какими будут отключения света зимой: в "Укрэнерго" работают над уменьшением дефицита

Украина может пережить зимние месяцы вообще без отключений света или с минимальными ограничениями в пиковые часы потребления при плюсовых температурах. Если же в страну придут сильные морозы, которые продлятся более трех дней, могут быть введены незначительные ограничения.

Об этом сообщил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт на выездном заседании Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Верховной Рады, которое состоялось во Львове в понедельник, 30 сентября.

"При температуре, которая будет характеризоваться либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тысячи МВт мощности", – объяснил Брехт.

Он уточнил, что такой объем ограничений означает, что облэнерго будут применять одну очередь графиков почасовых отключений исключительно в зимний календарный период с начала декабря до конца февраля.

По словам Брехта, если морозы продлятся трое суток или больше, дефицит мощности энергосистемы может увеличиться до 2-2,5 тысяч МВт. В таком случае следует ожидать отключения электричества в течение 8 часов в сутки, то есть применения двух очередей отключений. Но компания уже отработала ряд компенсационных факторов, которые помогут значительно снизить дефицит.

Среди таких факторов глава "Укрэнерго" назвал:

увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт:

аварийная помощь из европейских стран объемом 200 МВт;

ввод в эксплуатацию к концу года объектов распределенной генерации мощностью 500 МВт;

восстановление до начала зимы 1 ГВт мощностей тепловой генерации.

Кроме того, уже на этой неделе начнется строительство необходимой инфраструктуры для подключения к энергосистеме плавучей электростанции мощностью 250 МВ.

Напомним, Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму. Глава ДТЭК предупредил, что, по лучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день.

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