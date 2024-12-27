Какими будут последние дни 2024 года — прогноз погоды в Украине

В Украине в ближайшие выходные — 28-29 декабря — существенных осадков не предполагается, разве что облачная туманная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то даже ветра какого-то внятного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха плюсовая", — уточнила она.

В Украине в течение субботы-воскресения ожидается 0+4 градуса, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе 0-3 градуса мороза.

В Киеве завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетренными. В ночные часы ожидается около нуля, днем 0+2 градуса.

31 декабря предполагается незначительное снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде мокрого снега.

Ранее синоптики предупредили, что в Украину идут 20-градусные морозы. Как и когда изменится погода – читайте в новости.

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