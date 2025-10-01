- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Какими были темпы оккупации на фронте в сентябре: отчет DeepState
В прошлом месяце армия РФ захватила на 44% меньше территорий, чем в августе.
Стало известно, что в сентябре темпы оккупации на фронте упали почти вдвое. Армия РФ смогла захватить 259 квадратных километров. Это самый низкий показатель с мая.
Об этом сообщает осинт-сообщество DeepState.
Отмечается, что за сентябрь российские войска смогли оккупировать 0,04% от всей площади страны. Онональный общий показатель составляет 19.04%.
Осинтеры сделали сравнение штурмовых действий в отношении утраченных территорий.
Новопавловский: 53% кв км - 16% вд;
Лиманский: 19% кв км - 10% вд;
Купянский: 14% кв км - 4% вд;
Покровский: 9% кв км - 31% вд;
Торецкий: 4% кв км - 8% вд;
Запорожье: 2% кв км - 2% вд;
Северский: 1% кв км - 7% вд;
Краматорский: 0% кв км - 3% вд;
Сумской: 0% кв км - 5% вд.
Выводы осинтеров
Сегодня наиболее проблемным является Новопавловское направление.
«Количество продвижений гораздо больше, чем штурмовых действий», — пишут авторы отчета.
Более того, принятые кадровые решения не свидетельствуют о перспективе улучшения ситуации.
«Купянский — стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то могло бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается», — отметили в DeepState.
Что касается Покровского, то оборона остается очень эффективной. Каждый 10 квадратный километр оккупации приходится на данный участок, а треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности. К сожалению, цена каждого метра здесь значительно выше.
«Враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории уже практически нет», — добавили в сообществе.
Ранее речь шла о критическом обострении ситуации в районах Серебрянского лесничества, села Серебрянка и Купянском направлении.
По данным военного обозревателя Богдана Мирошнрикова, оборона Серебрянского лесничества завершена. Что касается Серебрянки, бои уже носят характер отступления украинских подразделений.
В Купянске тоже критическая ситуация. Армия РФ продолжает давить на украинские позиции. Впоследствии Мирошников обещает детализировать развитие событий по каждому из этих направлений.