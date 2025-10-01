Какими были темпы оккупации на фронте в сентябре: отчет DeepState

Фронт / © Associated Press

Реклама

Стало известно, что в сентябре темпы оккупации на фронте упали почти вдвое. Армия РФ смогла захватить 259 квадратных километров. Это самый низкий показатель с мая.

Об этом сообщает осинт-сообщество DeepState.

Отмечается, что за сентябрь российские войска смогли оккупировать 0,04% от всей площади страны. Онональный общий показатель составляет 19.04%.

Реклама

Осинтеры сделали сравнение штурмовых действий в отношении утраченных территорий.

Новопавловский: 53% кв км - 16% вд;

Лиманский: 19% кв км - 10% вд;

Купянский: 14% кв км - 4% вд;

Покровский: 9% кв км - 31% вд;

Торецкий: 4% кв км - 8% вд;

Запорожье: 2% кв км - 2% вд;

Северский: 1% кв км - 7% вд;

Краматорский: 0% кв км - 3% вд;

Сумской: 0% кв км - 5% вд.

Выводы осинтеров

Сегодня наиболее проблемным является Новопавловское направление.

«Количество продвижений гораздо больше, чем штурмовых действий», — пишут авторы отчета.

Более того, принятые кадровые решения не свидетельствуют о перспективе улучшения ситуации.

Реклама

«Купянский — стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то могло бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается», — отметили в DeepState.

Что касается Покровского, то оборона остается очень эффективной. Каждый 10 квадратный километр оккупации приходится на данный участок, а треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности. К сожалению, цена каждого метра здесь значительно выше.

«Враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории уже практически нет», — добавили в сообществе.

Ранее речь шла о критическом обострении ситуации в районах Серебрянского лесничества, села Серебрянка и Купянском направлении.

Реклама

По данным военного обозревателя Богдана Мирошнрикова, оборона Серебрянского лесничества завершена. Что касается Серебрянки, бои уже носят характер отступления украинских подразделений.

В Купянске тоже критическая ситуация. Армия РФ продолжает давить на украинские позиции. Впоследствии Мирошников обещает детализировать развитие событий по каждому из этих направлений.