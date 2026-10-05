Какими дронами РФ бьет по мостам: ГУР показало, из чего сделали обновленную «Герань»

«Герань» / © ТСН

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало детали новой модификации российских реактивных беспилотников «Герань-4», которые враг начал применять осенью 2026 года.

Данные опубликованы на портале War&Sanctions.

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Три системы навигации вместо одной: как Герань теперь находит цель

Как сообщили в ГУР, в спутниковую и инерциальную навигацию россияне добавили еще одну автономную систему — оптико-электронную корреляционную «Сусанин». Она сравнивает изображение с оптического датчика дрона с эталонным снимком, загруженным в память бортового компьютера, и таким образом корректирует маршрут от точки пуска до точки прицеливания. Аналогичная система уже используется на новых БпЛА «Герань-5» версии К5.

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© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Кроме того, обновленная «Герань-4» содержит новый блок «МОХ», основой которого является высокоточный магнитоиндуктивный сенсор (магнитометр) PNI5GA американской компании PNI Sensor.

«„МОХ“ работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA и уменьшает дрейф его гироскопов, повышая точность автономной навигации БПЛА», — сообщает пресс-служба ГУР МО.

Чем теперь россияне атакуют мосты: детали новой боеголовки

«Для эффективного поражения мостовых конструкций и опор воздушных линий электропередач противник начал применять новую боевую часть КРСН — кумулятивно-режущую специальную нагрузку. Такой боезаряд специально создан для перерезки металлических конструкций кумулятивной струей», — говорится в сообщении ГУР.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» сообщал, что КРСН состоит из основного боезаряда весом около 40 кг и четырех модулей поражения. По его словам, подобный боезаряд специально создан для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

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На смену китайскому турбореактивному двигателю Telefly пришел локализованный в Алабуге аналог российского производства. Остальные электронные блоки и компоненты остались без изменений и идентичны предыдущим «Гераням».

Это означает, что россияне продолжают попытки импортозамещения критических компонентов, но сохраняют значительную часть электронной базы, которая и раньше использовалась в ударных беспилотниках.

Характеристики «Герань-4»: что изменилось

По данным ГУР, «Герань-4» получила новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленной конструкцией и турбореактивным двигателем увеличенной тяги. Беспилотник может развивать скорость до 500 км/ч и подниматься на высоту до 5 км.

Этот БПЛА способен нести осколочно-фугасную или термобарическую боевую часть ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 килограммов) или увеличенную термобарическую боевую часть ТББЧ-90 (90 килограммов) на расстояние до 450 километров. Более новая модификация может иметь дальность полета до 850–960 км.

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«Реактивный БПЛА „Герань-4“ получил свой новый планер с улучшенной аэродинамикой, усиленной конструкцией и турбореактивным двигателем увеличенной тяги», — отмечают в ГУР МО.

Как возросла угроза для критической инфраструктуры

Как говорится в сообщении ГУР, появление оптической навигации и новой режущей боевой части делает «Герань-4» опаснее предыдущих версий. Дрон теперь может точнее попадать в конкретные элементы инфраструктуры — опоры ЛЭП, мостовые конструкции, трансформаторные подстанции даже при условии потери спутникового сигнала на завершающем этапе полета.

Если раньше основной угрозой были массированные атаки «шахедами» с осколочно-фугасными или термобарическими зарядами, то теперь, по словам экспертов, россияне добавляют в арсенал специализированные боеприпасы для поражения металлических конструкций. Это требует новых подходов к защите критических объектов.

Что известно о «Геране-4» на сегодня

Россия начала применять реактивные «Герань-4» для ударов по территории Украины в мае 2026 года. По данным ГУР, эти дроны способны выполнять активные маневры и выдерживать значительные перегрузки, что затрудняет их ущерб средствами ПВО.

В рамках подготовки к серийному производству к январю 2026 г. первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта «Приморск» в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта.

Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению ключевых мостов через Днепр в Киеве. С начала октября оккупационные войска уже шесть раз прицельно атаковали Южный и Северный мосты в столице.

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