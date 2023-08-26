Какими именами в Украине чаще всего называли малышей в этом году — ответ Минюста

Девочек чаще всего называли Анастасиями, Викториями и Даринами, а мальчиков – Андреями, Богданами и Владимирами.

В Министерстве юстиции поделились подборкой имен, которыми в Украине чаще всего называли малышей в первом полугодии 2023 года.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети.

В Украине чаще всего называли малышей в первом полугодии 2023 года во время государственной регистрации рождения так:

Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия;

Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.

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В ведомстве напомнили, что имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного, это определено статьей 146 Семейного кодекса Украины. Спор между родителями относительно имени ребенка может разрешаться органом опеки и попечительства или судом.

Если же мать ребенка не состоит в браке и одновременно отсутствует добровольное признание отцовства — имя для малышей определяется его матерью.

Нынешние украинцы могут иметь не больше двух имен, если иное не следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец.

Напомним, новорожденные украинцы из прифронтовых регионов позировали в праздничном наряде.

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