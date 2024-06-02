Какое будет наказание, если не прийти в ТЦК по повестке вовремя: ответила военная юрист

Если у человека есть уважительная причина, то не позднее трех дней нужно сообщить о причинах неявки.

Военнообязанный может не прибыть в ТЦК в срок, если у него есть на это уважительные причины, предусмотренные постановлением № 560. Иначе будет штраф.

Об этом рассказала Суспільному ровенская экспертка по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

"Это препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории или смерть близкого родственника. Это может быть смерть кого-то из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабы, или близкого родственника жены. И этим постановлением. четко закрепили алгоритм действий", – отметила она.

По словам Печерицы, если человек имеет уважительную причину, то не позднее трех дней, от определенных в повестке даты и времени, нужно сообщить о причинах неявки.

"Также закрепили обязанность прибыть потом в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть", — добавила юрист.

Напомним, ранее рассказывали, кому не нужно становиться на военный учет 2024 года.

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