Какое количество осужденных мобилизировали и в каких подразделениях будут служить: ответ Минюста

В Украине уже более 600 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным силам в рамках мобилизации.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфир телемарафона.

"Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил и проходят соответствующую подготовку", — сказал Малюска.

По его словам, осужденные, изъявившие желание присоединиться к Силам обороны Украины, будут проходить службу в штурмовых подразделениях.

"Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", – пояснил глава Минюста.

В настоящее время мобилизованные осужденные проходят подготовку и к участию в боевых действиях не привлекались.

Напомним, 8 мая Рада приняла закон №11079-1, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Владимир Зеленский 17 мая подписал этот документ.

Ранее военный, комментируя мобилизацию осужденных, заявил о рисках для армии от "блатных".

Каких осужденных будут забирать на фронт - читайте в материале ТСН.ua.

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