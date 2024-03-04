Какое направление фронта сейчас является одним из самых горячих: ответ Лиховия

Там даже больше штурмов, чем на Авдеевском направлении.

Сейчас одной из самых горячих точек фронта Новопавловское направление. Раньше его называли Марьинским.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире Радио "Донбасс Реалии".

Как рассказал представитель "Таврии", вблизи села Новомихайловка Покровского района враг сосредотачивает действительно значительные резервы. Туда захватчики опрокидывают подкрепление из русской глубинки, чтобы взять деревню.

"Вчера на Авдеевском направлении было 20 штурмов, а на Новомихайловке и ее окрестностях — 30. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова совсем", — резюмировал Лиховой.

Напомним, Тарнавский рассказал о ситуации на самом горячем направлении фронта.

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