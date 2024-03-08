Какое оружие изменит ход войны в Украине: Зеленский ответил

Современное дальнобойное оружие в арсенале ВСУ может изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Cinque Minuti.

По его словам, у украинской армии нет достаточного количества оружия, чтобы ответить россиянам, применяющим дальнобойное оружие для обстрела мирных городов.

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“Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 километров плюс, а у нас – до 20 километров [летит] артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше", – пояснил Зеленский.

Наличие такого оружия, которое будет хотя бы равноценным российскому, по мнению президента, позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

Напомним, на следующей неделе в парламенте Германии повторно вынесут на голосование запрос Украины на передачу немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. С такой инициативой выступит парламентская фракция ХДС/ХСС, которая находится в оппозиции правительству Шольца.

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