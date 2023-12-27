Какое отношение украинцев к соседним странам: главные друзья и недруги — опрос

Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь.

По результатам общенационального социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 8-15 декабря 2023 года, лидером по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам является Польша.

Об этом стало известно из опубликованных результатов опроса более 2 тысяч респондентов от 18 лет.

Польша

Почти две трети (66%) украинцев относятся к Польше положительно, тогда как отрицательно – всего 8%. 22% граждан выражают нейтральное отношение. При этом каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши положительно относится к Украине, в то время как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.

Беларусь

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Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь. 78% украинцев пока негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) – однозначно негативно. Нейтральное отношение демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот положительно в конце 2023 года к Беларуси относятся менее 5%. В то же время, подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% – однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят только 7% украинцев.

Молдова и Румыния

Позитивное отношение в структуре общественного мнения преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). Нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев.

Словакия

Общественное мнение по поводу Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5% ).

Венгрия

Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, относительно которой сейчас преобладает негативное отношение относительно большинства граждан (46%). Нейтральное отношение – на втором месте, и его делят 27%, а вот положительное – 21%. При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также в основном негативное: так считают 37% населения. 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, согласно социологическому опросу, если бы началась война с Россией, каждый третий поляк решил бы бежать из страны, только 15,7% пошли бы добровольцами в армию.

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