Какое сегодня, 12 ноября 2021 года, праздник по церковному, светскому и народному календарям.

Какое сегодня, 12 ноября 2021 года, праздник по церковному, светскому и народному календарям.

Сегодня, 12 ноября, 49 дней до Нового года, пятница празднуются такие праздники.

Какие сегодня праздники в Украине и мире

12 ноября с 2005 года отмечают День специалиста по безопасности.

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day).

12 ноября в Азербайджане особый праздник – День Конституции.

12 ноября в Республике Китай важный праздник – день рождения Сунь Ятсена.

12 ноября в Индонезии праздник для всех родителей и Национальный день здоровья.

Церковные православные и католические праздники сегодня

12 ноября Православная церковь отмечает День памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.

12 ноября в Католической церкви день святого Иосафата Кунцевича.

Приметы сегодня. Что делать сегодня. Можно ли работать сегодня

12 ноября "Синичкин день" или "Зиновия" нельзя ругаться и держать на людей зла, иначе счастье может отвернуться.

Ни в коем случае нельзя сегодня отказать человеку, попросившему у вас соли.

12 ноября был праздник охоты, поэтому нужно было уехать в лес и подстрелить зайца, чтобы в следующем году везло.

Охотники сегодня договариваются с лешими, обещая вслух не ломать кустарников и не вытаптывать траву.

Если 12 ноября в дом прилетели синички, значит, будет мороз.

Когда птицы клюют кору на дереве, еще несколько дней можно ждать тепло.

Если 12 ноября сыплется крупа из снега, ждите похолодания.

Поскольку сегодня не праздновали никакого важного праздника, украинцы выходили работать (если день не выпадал на выходные).

Профессиональные праздники

12 ноября во всем мире и Украине – День специалиста по безопасности. Будьте первыми, кто приветствует всех профессионалов отрасли этой отрасли.

Именины (день ангела) сегодня. Как назвать ребенка

12 ноября День ангела Зиновия, Елены, Максима / Pexels

У каждого есть свой ангел-хранитель. Он защищает человека, во всем ему помогает и направляет на истинный путь. Как назвать ребенка, который родился 12 ноября, чтобы его ангел-хранитель всегда был рядом?

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Мужские имена на 12 ноября:

Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим.

Женские имена на 12 ноября:

Елена, Зиновия.

Сегодня, 12 ноября, родились:

1808 год – этнограф, писатель, исследователь Осип Бродянский;

1885 год – украинский травматолог, хирург-ортопед Михаил Ситенко;

1905 год – украинский драматург, поэт Иван Крушельницкий;

1908 год – репрессированный, поэт, драматург Дмитрий Чепурной;

1929 год – диссидент, политический заключенный, поэт, общественно-политический деятель Зеновий Красивский;

1929 год – американская актриса, дружина князя Монако Грейс Келли;

1936 год – украинский поэт, переводчик, писатель Николай Сингаевский;

1941 год – украинский кинорежиссер Юрий Некрасов;

1944 год – спелеолог, археолог, поэт, музыкант Александр Авагян;

1972 год – украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Ольга Стражева.

Этот день, 12 ноября, в мировой истории

12 ноября в мире случилось немало важных событий:

1648 год – казацкие силы за откупные окончили осаду города Замостье;

1918 – гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию украинской православной церкви;

1992 год – с 23-х часов ночи в денежном обращении Украины перестает функционировать советский рубль, законным платежом становится украинский карбованец (известный в народе как купон);

2009 год – в Харькове впервые празднуют День украиноязычной печати.

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