Какой завтра, 4 июня, день – какие события произошли, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 июня, День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Верующие чтят память святого Василиска. До Нового года осталось 211 дней.

4 июня 2023 года — воскресенье. 466-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 июня, церковный праздник

4 июня в церковном календаре – день памяти святого Василиска. Жил он во времена правления императора Максимиана, исповедовал христианство, за что и был арестован. Находясь в тюрьме, Василиск начал готовиться к своему мученическому подвигу. Но вдруг его отпустили, чтобы он мог пойти в родной край и попрощаться с семьей.

Сообщил муж родным, что видятся они с ним в последний раз. Узнал правитель, что стража отпустила мученика, разозлился и приказал сразу сковать его руки кандалами и посадить снова в темницу. Состоялся суд, на котором его заставляли приносить жертвы языческим богам, но он отказался. За это его голову отрубили мечом, а тело бросили к реке.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется заниматься делами в поле или в огороде — то, что посадите в этот день, точно не вырастет.

Нельзя одалживать какие-либо вещи.

Не ругайтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 4 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром сильная роса будет богатый урожай;

ночью слышно пение соловья — ждите ясной погоды;

весело поют птицы – будет хорошая погода;

туманный день до большого урожая грибов осенью;

вечером громко квакают лягушки к ветру;

вокруг звезд черные круги – будет ненастье.

4 июня туманный день к большому урожаю грибов осенью / Фото: Pexels

В старину наши предки праздновали 4 июня день Ярила, который был богом природы и животворящих сил. Было принято украшать яркими лентами дома и молодую березу. А еще этот день в народе называли Волошковым или день Василиска. Встречали его в кругу друзей и семьи, развлекали друг друга веселыми речами, шутками, рассказами.

Погода на 4 июня

Завтра, 4 июня, в Киеве день обещает быть ясным, без осадков. Во Львове ясная погода будет держаться уверенно, хотя во второй половине дня и возможна облачность, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе утренние тучи долго не продержатся, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +11 ночью. Во Львове +22 днем и +8 ночью. В Харькове +20 днем и +9 ночью. В Одессе +24 днем и +14 ночью.

Памятные даты 4 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июня:

907 год – завершается период правления в Китае династии Тан;

1070 год – появляется первое письменное упоминание о сыре Рокфор;

1286 год— Королевство Иерусалимское объединяется под властью короля Кипра Генриха II;

1500 год — Киев, согласно Магдебургскому праву, освобождают от всех торговых пошлин;

1630 год — Тарас Трясило под Переяславом разбивает поляков во главе с Конецпольским;

1664 год — Новый Амстердам переименовывают в Нью-Йорк;

1665 год — Испанская королева Мария Анна Австрийская (Mariana de Austria) подписывает указ о переименовании Разбойничьих островов (так названных Фернаном Магелланом) на Марианские;

1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;

1865 год — в американском штате Огайо совершают первое в истории ограбление поезда;

1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;

1921 год — во Франции впервые представляют духи "Шанель" ("Chanel № 5");

1942 год — начинается битва за атолл Мидуэй, которая стала одной из величайших битв 2-й Мировой войны;

1944 год – части 5-й армии США войска вступают в Рим;

1946 год — Хуан Перон становится президентом Аргентины;

1954 год — премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланье и Буу Лок подписывают в Париже договор "о полной независимости Вьетнама";

1989 год — акцию протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, жестоко подавляют танками, гибнут сотни граждан;

1992 год – принимают герб Казахстана;

2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июня

Какие завтра именины: Владимир, Василиск, Даниил, Макар, Иван, Павел, Михаил, София.

Талисманом человека, рожденного 4 июня является малахит. Камень, отличающийся глубоким зеленым оттенком. Издавна считалось, что малахит помогает в исполнении желаний. А еще – это сильный детский амулет. Поэтому его в старину надевали детям на шею для защиты от болезней.

В этот день родились:

470 год до н. э — греческий философ Сократ;

1909 год – украинский писатель, сценарист Александр Ильченко;

1941 год – украинский кобзарь Василий Литвин;

1988 год – украинский офицер, участник русско-украинской войны, Герой Украины Александр Петраковский.

Какой завтра день в Украине и мире

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины / Фото: pixabay.com

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Скорбная дата была создана в 2022 году после полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны.

Также 4 июня День Хозяйственных Судов Украины. Профессиональный праздник был основан в честь утверждения 1991 Закона "Об арбитражном (хозяйственном) суде". Хозяйственные отношения являются частью жизни каждого человека, ведь каждый день заключается немало контрактов по купле-продаже, кто-то вступает в право собственности, в то время как другие теряют его. Все это регулируется хозяйственным законодательством, а хозяйственные суды занимаются урегулированием споров между участниками отношений.

А еще 4 июня празднуют День работников местной промышленности, который всегда выпадает на первое воскресенье первого летнего месяца. Праздник посвящен всем труженикам, которые отдают здоровье и силы для благосостояния украинцев. Как одна из отраслей экономики, местная промышленность существует еще с 1934 года. Развивалась она постепенно и со временем приобрела огромное значение для страны.

4 июня День мелиоратора в Украине. Празднуют ежегодно в первое воскресенье июня. Трудно переоценить труд мелиоратора в сельском хозяйстве, ведь именно от правильной мелиорации земель зависит то, насколько урожайной будет культура. Ввели праздник еще 24 мая 1976 года. Мелиорацией называют сложные работы, направленные на рациональное использование природных земельных ресурсов.

Также 4 июня в Украине празднуют День работников водного хозяйства. Дата официально создана указом президента Украины 18 марта 2003 года. С тех пор профессиональный праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье первого летнего месяца. Вода – источник всего живого на Земле, поэтому важно с умом использовать эти ресурсы. Работники водного хозяйства отвечают за рациональное использование водных ресурсов, обеспечивают предприятия и население водой.

А еще 4 июня Всемирный день борьбы с кариесом. Проблема кариеса актуальна для здоровья каждого человека. Согласно данным, именно кариес является самой распространенной болезнью в мире. От него страдает 98% взрослого населения планеты. Впервые событие отпраздновали в 2013 году по инициативе стоматологов.

4 июня Международный день людей, преодолевших рак. Выпадает на первое воскресенье июня. Впервые важную дату создали в США из-за острой проблемы всемирного масштаба, связанной с стремительным распространением смертельных заболеваний онкологией. Таким образом, медицинские союзы и организации призывают людей беречь себя и своих родных.

Также 4 июня Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля. Каждый год приходится на первое воскресенье первого летнего месяца. Дату ввели для распространения информации о болезни Вернейля — заболевание кожи, которое диагностируется сегодня у 1% мужчин и женщин по всему миру. Начало событие 2012 года.

А еще 4 июня Всемирный день борьбы с вредителями. Положили начало ему совсем недавно — в 2017 году. Главная цель состоит в том, чтобы донести до людей информацию о вреде, который вредители причиняют фермерству и не только.

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии. Памятный день был введен решением Генассамблеи ООН во время одного из специальных заседаний по вопросам о Палестине, состоявшемся в 1982 году.

Также 4 июня празднуют Международный день спойлеров. Термин "спойлер" слышали пользователи Сети хотя бы раз в жизни. Спойлеры, значит разрушать интригу, рассказывая важную информацию о сюжете фильма, сериала, игры и т.д. Создали праздник в США, считающихся родиной удивительных событий.