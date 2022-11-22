Какого числа ставить елку на Новый год 2023: поверья, приметы и удачные даты

Почему принято ставить на Новый год елку

Первыми наряжать елку к Рождеству стали северные германцы. В Германии все еще детям рассказывают легенду о святом Бонифации, который однажды пришел к язычникам и сказал, что они поклоняются дубу, в которым на самом деле нет никакой магической силы. Чтобы доказать свою правоту, святой срубил дерево. Когда дуб падал, то сломал своими ветвями всю остальную растительность. Уцелела только ель. Тогда Бонифаций решил, что именно она станет символом Иисуса Христа.

Когда ставить елку на 2023 год — удачные даты

Если вы хотите насладиться запахом натурального дерева, следует обратить внимание на одну важную деталь: хвоя елки начинает быстро желтеть и опадать. Особенно, когда ее приносят с мороза в теплый дом. В среднем дерево остается свежим около 15 дней. Поэтому идеально поставить елку и нарядить ее за неделю до Нового года. Тогда она будет радовать вас еще и на Рождество (7 января).

Искусственная елка в уходе не нуждается. А потому ее можно ставить в любое удобное для вас время, как только вам захотелось почувствовать немного праздника.

Если ваша семья относится к верующим западного обряда, тогда самыми благоприятными датами для того, чтобы поставить елку на Новый год, считаются первые дни декабря. Но это подходит только для искусственного дерева. С живой елкой лучше подождать и поставить во второй половине месяца. Главное – сделать это до 25 декабря, когда римо-католики празднуют Рождество.

Что говорят народные приметы: когда ставить елку

Удачные даты, когда ставить елку / Фото: Pexels

В древности существовали поверья, когда лучше ставить елку для празднования новогодне-рождественских праздников. Если вы хотите усилить связь со своим родом, можете обратить внимание на следующие даты:

22 декабря (День зимнего солнцестояния) – славяне считали, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл и нечистая сила начинает ослабевать. Продолжительность дня уже увеличивается. А потому, чтобы защититься от злых чар наши предки развешивали в жилищах ветви ели. В этот день следует ставить елку, если вы хотите, чтобы дерево стало оберегом.

– славяне считали, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл и нечистая сила начинает ослабевать. Продолжительность дня уже увеличивается. А потому, чтобы защититься от злых чар наши предки развешивали в жилищах ветви ели. В этот день следует ставить елку, если вы хотите, чтобы дерево стало оберегом. 24 декабря – это традиции германских народов. Среди язычников был популярен ритуал украшения елки для обеспечения в будущем году хорошего урожая. Впоследствии эту традицию переняло христианство. Если вы думаете, когда ставить елку, чтобы в семье было изобилие, берите пример именно из германцев.

– это традиции германских народов. Среди язычников был популярен ритуал украшения елки для обеспечения в будущем году хорошего урожая. Впоследствии эту традицию переняло христианство. Если вы думаете, когда ставить елку, чтобы в семье было изобилие, берите пример именно из германцев. 28 декабря (Трифонов день) — этот святой всегда помогал нуждающимся и защищал отверженных. Поэтому православные наряжают елку именно в этот день, чтобы уберечь себя от сплетников.

Есть также дата, когда точно нельзя ставить елку на Новый год. И это – 22 ноября. Согласно народным приметам, в этот день начинает хозяйничать зима, а потому, даже если вы очень попросите исполнение желаний, высшие силы вам не помогут.

Когда ставить елку православным верующим

Есть также и христианские традиции, когда ставить елку на Новый год. Церковь считает, что вечнозеленое дерево является символом изобилия, надежды на лучшую жизнь и веру во Христа. Ставят ее традиционно в первых числах декабря. А перед тем, как наряжать елку, обязательно прочтите молитву.

А вот убирать дерево нужно после 14 января, то есть после Старого Нового года (Василия). Главное — успеть к празднованию Крещения (19 января).

Кстати, не стоит просто оставлять елку у мусорных баков. По народным приметам так вы обрекаете себя и своих родных на финансовые неурядицы. Лучше обмотайте ее пленкой или старой простыней, а затем отдайте на переработку.