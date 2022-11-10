"Какого х*я ты меня называешь полковником": в эфире единого телемарафона произошел конфликт между двумя экспертами из России и США

В Украине в эфире единого телемарафона произошел конфликт между двумя экспертами. Один из которых спросил другого: "Какого х*я ты меня называешь полковником?".

В прямом эфире единого телемарафона вступили в словесную перепалку российский политолог Андрей Пионтковский и капитан 1-го ранга вооруженных сил США в отставке Гарри Табах. Пионтковский не сдержался и обругал Табаха.

Соответствующее видео впоследствии появилось в соцсетях.

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Так, во время обсуждения темы выборов в США и преимущества республиканцев в Палате представителей Конгресса Гарри Табах, которого подключили к эфиру после выступления Пионтковского, несколько раз назвал российского политолога полковником.

На что Пионтковский не выдержал и задал своему собеседнику вопрос: "Какого х*я ты меня называешь полковником?".

После этого ведущий программы попросил политолога нецензурно не высказываться, а Табах в свою очередь подчеркнул, что если подобное повторится, то он больше не будет участвовать в эфирах.

Выборы в Конгресс США

Президент США Джо Байден считает, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии его администрацию ждут "ужасные два года". По данным CNN, Байден также заявил, что "хорошая новость в том", что он сохранит за собой право вето.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих поклонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

В то же время один главный голос, который определит демократическое или республиканское партийное большинство в верхней палате Конгресса США, станет известен в декабре 2022 года.

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