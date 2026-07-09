Какого мнения Трамп о поведении Путина: Кислица объяснил

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Президент США Дональд Трамп заметил существенные изменения в поведении российского лидера Владимира Путина за последний год.

Об этом в интервью заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

По его словам, в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на фронте и понимают реальное положение в войне России против Украины.

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«Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад — это разные вещи», — рассказал Кислица.

Он отметил, что США видят неудачи Кремля, в том числе то, что России не удалось захватить весь Донбасс, а также учитывают экономические трудности РФ и ряд других политических поражений.

По словам представителя ОП, Вашингтон также обращает внимание на украинские удары по военным и стратегическим объектам в глубине российской территории.

«То есть это складывается в картину, где, по меньшей мере, Путин не выигрывает войну, а, вероятно, он ее проиграет», — заявил Кислица.

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В то же время, он прокомментировал так называемый «дух Анкориджа», заявив, что речь идет о российских попытках навязать собственное видение переговоров. По словам Кислицы, важным сигналом стали слова госсекретаря США Марк Рубио о том, что никакой договоренности между Трампом и Путиным во время встречи на Аляске не было.

Напомним, отношение президента США Дональда Трампа к Украине изменилось. По словам Кислицы, переломным моментом стало понимание Трампом реального протекания войны и способности Украины противостоять РФ. Он отмечает, что речь идет об особой психологии на уровне народа: американцы любят быть успешными и быть благосклонными к успешным.

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