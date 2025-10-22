- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 2 мин
Какова главная цель Путина в ударах по энергетике: эксперт объяснил, почему это не просто блэкаут
Эксперт раскрыл, что действительно скрывают российские удары по энергетике — и это не просто блэкаут.
Российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блэкаут.
Об этом заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире «Общественного радио».
По его словам, главная цель врага — «истощать и уменьшать возможности экономики страны».
«Отсутствие электроэнергии, газа — меньшие возможности для экономики, бизнеса, промышленности работать», — пояснил Корольчук.
Эксперт добавил, что стратегию оккупантов сложно понять до конца. О чем свидетельствуют даже противоречивые оценки руководства Укрэнерго относительно характера атак — от точечных до попытки уничтожить всю энергосистему. В то же время, Юрий Корольчук считает, что Россия также призвана «заставить нас самих себя загнать в блэкаут».
«И второй момент — фактически заставить нас самих себя загнать в блэкаут… Россияне нам „предлагают“ — „увеличивайте работу ваших электростанций“, чем мы ставим под риск работу наших блоков АЭС. Этого, наверное, не будут делать, поэтому единственный выход из этой ситуации — увеличивать частоту отключений электроэнергии…», — отметил эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, что 22 октября ДТЭК сообщила о вынужденном введении временных отключений электроэнергии в Киеве. Света не будет в некоторых районах.
Однако впоследствии стало известно, что из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами, в Украине вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Также количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших — дети.