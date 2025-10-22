Какова главная цель Путина в ударах по энергетике: эксперт объяснил, почему это не просто блэкаут

Владимир Путин / © Associated Press

Российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блэкаут.

Об этом заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире «Общественного радио».

По его словам, главная цель врага — «истощать и уменьшать возможности экономики страны».

«Отсутствие электроэнергии, газа — меньшие возможности для экономики, бизнеса, промышленности работать», — пояснил Корольчук.

Эксперт добавил, что стратегию оккупантов сложно понять до конца. О чем свидетельствуют даже противоречивые оценки руководства Укрэнерго относительно характера атак — от точечных до попытки уничтожить всю энергосистему. В то же время, Юрий Корольчук считает, что Россия также призвана «заставить нас самих себя загнать в блэкаут».

«И второй момент — фактически заставить нас самих себя загнать в блэкаут… Россияне нам „предлагают“ — „увеличивайте работу ваших электростанций“, чем мы ставим под риск работу наших блоков АЭС. Этого, наверное, не будут делать, поэтому единственный выход из этой ситуации — увеличивать частоту отключений электроэнергии…», — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 октября ДТЭК сообщила о вынужденном введении временных отключений электроэнергии в Киеве. Света не будет в некоторых районах.

Однако впоследствии стало известно, что из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами, в Украине вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Также количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших — дети.