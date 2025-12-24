Какая сейчас ситуация в Харькове после ракетного обстрела РФ

Дорога / © Pixabay

В Харькове в результате ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети» в Telegram

Как сообщается, сейчас продолжаются работы по определению степени повреждений оборудования и дальнейших шагов по его восстановлению. В связи с этим вынужденно прекращены поставки горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах города.

Там, где это технически возможно, специалисты осуществляют переключение на автономные источники теплоснабжения. Также для жителей указанных районов снижена температура теплоносителя.

В предприятии отметили, что сейчас эти меры необходимы для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей. После определения масштаба повреждений аварийные бригады начнут восстановительные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 февраля Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате атаки один человек погиб, многие люди были ранены.