Какова ситуация на Печенежском водохранилище: рассказал глава ОВА

Печенежское водохранилище / © wikipedia.org

На сегодня ситуация у Печенежского водохранилища остается стабильной, и оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

Такую информацию он рассказал после заседания Координационного штаба по ситуации в общинах, расположенных вблизи водохранилища. Совещание прошло под руководством заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябыкина. На заседании обсудили усовершенствование механизмов координации между профильными службами для слаженной и эффективной работы на местах.

Превентивные мероприятия и план действий

Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище. Олег Синегубов подчеркнул, что власти действуют на опережение и рассматривают любые сценарии развития событий. В области разработан четкий план действий.

«Предусмотрен достаточный транспортный ресурс, в частности автобусы, а также достигнуты договоренности с „Укрзализныцей“ относительно возможного увеличения количества рейсов для обеспечения стабильной логистики», — отметил председатель ОВА.

Также добавил, что определили четкую координацию действий ГСЧС, Национальной полиции, медицинских служб, волонтерских команд. Дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров для временного размещения людей в Полтавской, Киевской и Житомирской областях, в случае необходимости.

«Работаем совместно, скоординированно, держим ситуацию на контроле», — подытожил глава ОВА.

Напомним, кафиры ударили по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области 7 декабря.

Также сообщалось, почему россияне ударили по этому водохранилищу.

Российская армия активизировала кампанию воздушного перехвата на севере Харьковской области, атакуя мосты и дамбы, вероятно, с целью нарушить украинскую логистику и подготовить условия для дальнейших успехов. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту у Старого Салтова.