- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Какова ситуация на Печенежском водохранилище: рассказал глава ОВА
Ситуация у Печенежского водохранилища стабильна. Олег Синегубов заявил об отсутствии оснований для эвакуации, но план действий уже готов.
На сегодня ситуация у Печенежского водохранилища остается стабильной, и оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.
Такую информацию он рассказал после заседания Координационного штаба по ситуации в общинах, расположенных вблизи водохранилища. Совещание прошло под руководством заместителя Министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябыкина. На заседании обсудили усовершенствование механизмов координации между профильными службами для слаженной и эффективной работы на местах.
Превентивные мероприятия и план действий
Профильные службы продолжают регулярный мониторинг уровня воды в Печенежском водохранилище. Олег Синегубов подчеркнул, что власти действуют на опережение и рассматривают любые сценарии развития событий. В области разработан четкий план действий.
«Предусмотрен достаточный транспортный ресурс, в частности автобусы, а также достигнуты договоренности с „Укрзализныцей“ относительно возможного увеличения количества рейсов для обеспечения стабильной логистики», — отметил председатель ОВА.
Также добавил, что определили четкую координацию действий ГСЧС, Национальной полиции, медицинских служб, волонтерских команд. Дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров для временного размещения людей в Полтавской, Киевской и Житомирской областях, в случае необходимости.
«Работаем совместно, скоординированно, держим ситуацию на контроле», — подытожил глава ОВА.
Напомним, кафиры ударили по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области 7 декабря.
Также сообщалось, почему россияне ударили по этому водохранилищу.
Российская армия активизировала кампанию воздушного перехвата на севере Харьковской области, атакуя мосты и дамбы, вероятно, с целью нарушить украинскую логистику и подготовить условия для дальнейших успехов. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту у Старого Салтова.